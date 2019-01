Advogado de Temer vai à Câmara para entender rito da denúncia

Brasília – O advogado de defesa do presidente Michel Temer, Gustavo Guedes, chegou na tarde desta terça-feira, 4, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Ele disse que visita o colegiado com a missão de compreender o rito de análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente.

“A ideia é entender como vai ser o procedimento. Guedes informou que a defesa escrita será entregue amanhã pelo também advogado de Temer Antonio Claudio Mariz de Oliveira.

Guedes informou ainda que a defesa de Temer conta com a possibilidade de sustentação oral no plenário da CCJ.

Como informou ontem o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), deve conceder espaço para a apresentação da defesa no colegiado antes da exposição do parecer do relator.

Para esta tarde, está previsto o anúncio do parlamentar integrante da CCJ escolhido para relatar o caso.