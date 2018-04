Advogado de Lula nega que STJ tenha rejeitado habeas corpus

Brasília – O advogado Cristiano Zanin negou nesta sexta-feira que o habeas corpus rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) seja o impetrado nesta sexta-feira pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Zanin, o HC negado nesta manhã foi outro, impetrado por um advogado particular, sem relação com a defesa do ex-presidente.

Pouco antes, a GloboNews havia informado que o ministro Félix Fischer do STJ havia negado o habeas corpus pedido pela defesa de Lula, creditando a informação ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence, que faz parte da equipe de defesa do petista. Posteriomente o canal de notícias corrigiu a informação.

Segundo fontes próximas de Lula, o ex-presidente espera o resultado do pedido impetrado por sua defesa para decidir sua estratégia para se entregar à Polícia Federal.