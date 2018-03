Advogado de Joesley vai trabalhar para Gilmar Mendes, diz site

São Paulo – O advogado André Callegari hoje é um dos responsáveis pela defesa de Joesley Batista, mas em breve terá um segundo empregador: Gilmar Mendes.

De acordo com a coluna Radar, do site de VEJA, Callegari vai assumir aulas no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), centro de estudos do qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é mantenedor.

Callegari, que é advogado criminalista, também é doutor e Pós-Doutor em Direito Penal pela Universidad Autónoma de Madrid, na Espanha. Ele já é professor adjunto da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do IDP para confirmar a informação, mas ainda não obteve resposta.

Na lista de docentes no site da instituição ainda não consta o nome de André Callegari.