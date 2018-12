Adolescente morre após carro cair de balsa no litoral paulista

Um adolescente de 15 anos identificado apenas por Kauã morreu em um acidente na balsa de travessia entre as cidades de Guarujá e Bertioga, no litoral paulista. O jovem estava com seu avô, Fernandes Tito, de 77 anos, em um carro que caiu no mar às 19h30 de ontem (27).

O Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros agiu rápido para salvar o idoso, que foi encaminhado para o Hospital de Bertioga em estado de choque. Kauã, porém, ficou preso pelo cinto de segurança e não conseguiu se salvar. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal de Guarujá.

Segundo informações do Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), Fernandes, que dirigia o automóvel, acelerou em vez de frear ao entrar na balsa. O carro foi retirado da água e passou por perícia. Na manhã de hoje (28), a balsa opera normalmente, com uma embarcação.