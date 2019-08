Adolescente ataca alunos e professora com machadinha em escola no RS

São Paulo — Um adolescente atacou com golpes de machadinha seis alunos e uma professora da Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, em Charqueadas, a 60 quilômetros de Porto Alegre (RS), na tarde desta quarta-feira, 21. Os alunos feridos são do sétimo ano: quatro meninas, entre 12 e 15 anos, e dois meninos de 14 anos.

De acordo com o chefe de Socorro do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, Maurício Naatz, por volta das 13h15, um adolescente entrou na escola, atacou as vítimas dentro da sala de aula e depois pulou o muro e fugiu.

“Ele entrou na escola com uma machadinha e um galão com um líquido inflamável. Muitas pessoas fugiram, pularam a janela para fora da escola. Os alunos foram feridos nas mãos, costas e pernas. A professora foi golpeada na cabeça”, disse Naatz.

Segundo Naatz, todas as vítimas foram socorridas ao Hospital de Charqueadas e estão fora de risco de morte. As aulas foram suspensas e o local está isolado para perícia.

O vice-governador do Estado, que acumula o cargo de Secretário Estadual de Segurança, Ranolfo Vieira Junior, chegou no município por volta das 15h30 para dar suporte às forças de segurança e afirmou se pronunciar somente após a coleta de todas as informações.