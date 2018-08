Adnet tira sarro de Bolsonaro em novo vídeo do jornal O Globo

São Paulo – Com a aproximação do primeiro turno das eleições 2018, o foco do humorista da TV Globo Marcelo Adnet será imitar e tirar sarro dos candidatos à presidência. O primeiro alvo do humorista foi Jair Bolsonaro (PSL).

Com três minutos de duração, Adnet imita o sotaque e o jeito de falar de Bolsonaro, além de usar camisa aberta sem gravata e blazer. E um rosto levemente suado.

Entre as piadas, ele diz que está preocupado porque os “gayzistas” querem transformar as crianças em “quilombolas indígenas homossexuais” e que recebeu tal notícia em “uma corrente no WhatsApp”.

Também diz que sua lista de propostas é clara: “Mudar isso daí”. E só.

Bolsonaro não será o único alvo. O Jornal O Globo explicou que Adnet fará uma série de vídeos brincando com os presidenciáveis.

O primeiro vídeo foi publicado hoje (31). Depois dele, virão dois novos por semana. Os vídeos terão, cada um, três minutos de duração.

A versão completa está no site do Globo.

No Twitter, é possível ver dois minutos do vídeo: