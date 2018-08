Acompanhe ao vivo o debate presidencial da Rede TV!

São Paulo – O segundo debate presidencial das eleições de 2018 acontece nesta sexta-feira (17) a partir das 22 horas, um dia após o início oficial da campanha.

A realização é da Rede TV! em parceria com a revista Istoé e a mediação é dos jornalistas Boris Casoy, Mariana Godoy e Amanda Klein.

Participam Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

O debate terá transmissão simultânea pelo portal da RedeTV! (www.redetv.com.br), pelo UOL, pela página principal do Facebook Brasil e também na página da RedeTV! na rede social. A RedeTV! também retransmite o debate em seu perfil no Twitter e no canal do YouTube.

23h09 – Marina Silva defende reforma da Previdência

Perguntada sobre a trajetória rápida de envelhecimento da população, Marina Silva disse que “a reforma da previdência é necessária” e que defende desde 2010 a transição para um regime de capitalização, mas que “isso não é algo que se faça com facilidade”.

23h07 – Jornalistas perguntam para candidatos

Nesta rodada, jornalistas perguntam para um candidato e outro comenta. Ambos se dirigem ao centro do estúdio.

Reinaldo Azevedo perguntou para Bolsonaro sobre rolagem da dívida e Orçamento e ele falou de diminuir o tamanho do Estado, privatizar e diminuir encargos trabalhistas para que “patrões e empregados sejam amigos e não inimigos”.

22h43 – Candidatos se confrontam no meio do estúdio

Na segunda rodada, os candidatos escolhem para quem fazem a pergunta e ambos se encaminham para o centro do estúdio.

Ciro Gomes perguntou a Geraldo Alckmin sobre o PEC do Teto, que classificou de “imoral e antipopular”. O ex-governador disse que não teve PEC do Teto em São Paulo e mesmo assim ele fez superávit:

“O dinheiro vai sempre ser apertado”, disse ele, destacando que “governar é escolher” elegendo como prioridades educação, saúde e segurança pública.

Henrique Meirelles perguntou para Bolsonaro sobre seu plano para enfrentar o desemprego pois “não se cria emprego no grito”.

Bolsonaro criticou as gestões do PT e do PSDB. Confrontado por Meirelles sobre os milhões de empregos criados no período em que ele esteve à frente do Banco Central no governo Lula, Bolsonaro disse que foram “empregos criados para corruptos”.

Boulos perguntou para Henrique Meirelles sobre fisiologismo, dado o histórico do MDB no governo.

Meirelles disse que sempre teve indicações técnicas nos cargos de liderança que ocupou, citando o termo “time dos sonhos” usado na imprensa e no mercado financeiro para classificar a equipe econômica que ele formou no Ministério da Fazenda.

Boulos retrucou que “o time dos sonhos virou o time do pesadelo”.

22h24 – Candidatos respondem a uma pergunta aleatória lacrada

Na segunda rodada, os candidatos escolhem um envelope fechada com uma pergunta enviada pela população.

A primeira pergunta foi para Henrique Meirelles, sobre construção civil, e ele falou sobre fazer políticas econômicas corretas para reconstruir o setor.

Marina Silva, perguntada sobre o desemprego, prometeu construir 1,5 milhão de casas com placas solares e apostar em uma economia criativa que valoriza seus ativos culturais, além de ciência e tecnologia e turismo.

Álvaro Dias, perguntado sobre a alta quantidade de empresas fechada pela crise, falou em ajuste fiscal e garantia de crédito, além da melhora do ambiente de negócios via reforma tributária.

Guilherme Boulos respondeu sobre o pré-sal e disse que vai recuperar a soberania nacional, criticando as políticas do governo Temer para a área.

Geraldo Alckmin foi perguntado sobre o fundo partidário e falou da necessidade de diminuir o número de partidos através de uma reforma política.

Ciro Gomes disse que não se pode pedir sacrifício da população e citou as aposentadorias das quais abriu mão em relação a seus cargos públicos anteriores.

Jair Bolsonaro, perguntado sobre a melhora educação infantil, falou que no seu tempo os estudantes tinham disciplinas como química, matemática e física e hoje elas aprendem sobre ideologia de gênero e o professor perdeu autoridade.

Cabo Daciolo, perguntado sobre insegurança pública, falou de segurança das fronteiras e sobre os “engravatados” que ganham com a violência nas favelas.

22h12 – Candidatos respondem porque querem ser presidente

Na primeira rodada, os candidatos foram convocados a responder porque querem ser presidente.

“Eu não sou político, eu sempre trabalhei em empresas”, disse Henrique Meirelles, alegando que corrigiu “a bagunça criada pela Dilma”.

Jair Bolsonaro disse que o Brasil precisa “afastar de vez o fantasma do comunismo” com um presidente que não negocia “ministérios, estatais e bancos públicos”.

22h05 – Começa o debate