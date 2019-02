Acompanhe ao vivo a votação para a Presidência do Senado

São Paulo – O Senado Federal retomou no início da tarde deste sábado (02) a sessão para escolher a Presidência para o biênio 2019/2020.

Na manhã deste sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu pelo voto secreto a pedido do Solidariedade e o MDB após a polêmica de ontem. Senadores especulam abertamente pelo não cumprimento da decisão.

12h58 – Grupo anti-Renan tenta frente única

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) afirmou nesta manhã que o grupo de oito senadores que são candidatos à eleição para a presidência da Câmara e são contrários à candidatura do senador Renan Calheiros (MDB-AL), tentaram fechar um acordo para que todos retirassem seus registros e concentrassem o apoio em Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A estratégia visa minar a tentativa de Renan de vencer o pleito. O acordo, no entanto, ainda não foi fechado. Esperidião Amin (PP-SC), Ângelo Coronel (PSD-BA) e Fernando Collor (Pros-AL) resistem.

(Estadão Conteúdo)

12h55 – Fernando Collor fala no plenário e lança sua candidatura

12h39 – Votação será realizada por cédula, decide Maranhão

12h28 – Senadores da Rede falam no plenário

Fabiano Contarato, do Espírito Santo, disse que a Casa deve um pedido de desculpas ao povo brasileiro e pede que a votação seja por cédula e que senadores revelem voto

Randolfe Rodrigues, do Amapá, critica a menção, na decisão de Toffoli, a uma entrevista de Alcolumbre para a Globo News. Ele diz que eventualmente até uma matéria da Capricho pode vir a servir como base. No entanto, ele diz que decisão judicial se cumpre

12h19 – Eleição para Presidência já tem 7 candidatos

São candidatos, por enquanto: Alvaro Dias (Podemos-PR), Ângelo Coronel (PSD-BA), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Fernando Collor (Pros-AL), Major Olímpio (PSL-SP), Renan Calheiros (MDB-AL) e Reguffe (sem partido-DF). Ainda pode haver novas inscrições.

12h10 – Decisão de Dias Toffoli é lida no plenário

A leitura foi feita pelo senador Fernando Bezerra (MDB-PE)

12h05 – Sessão é presidida pelo Senador José Maranhão (MDB-PB)

Ele assume o posto por ser o mais velho membro do Senado, com 85 anos.

Ontem, Davi Alcolumbre assumiu a mesa por ser o único membro da Mesa Diretora anterior que estava em meio de mandato, e que portanto não estava assumindo naquele dia

11h59 – Entenda a polêmica da votação no Senado

Na noite de sexta-feira, houve confusão e hostilidade após um impasse sobre duas questões. A primeira era a legitimidade do senador Davi Alcolumbre em presidir a mesa diretória da votação, já que ele era candidato declarado apesar de ainda não ter se registrado formalmente.

A segunda era sobre o sigilo do voto. Por 50 votos a 2, houve decisão dos senadores pelo voto aberto, mas o regimento interno do Senado diz que o voto é secreto e essa mudança só pode ser feita por unanimidade. No entanto, há um precedente para a decisão.