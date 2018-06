ACM Neto nega retirada de candidatura de Rodrigo Maia

Salvador – O presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o partido mantém a pré-candidatura de Rodrigo Maia a presidente.

Em evento público, Neto rechaçou especulações sobre uma possível aliança da sigla com a pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) e disse que o Democratas tem “conversado com todo mundo e muitas são as alternativas”.

“Temos uma agenda para o País, o próprio Rodrigo tem dito isto. Não adianta especular nada neste momento. Não quero alimentar especulações que tenho visto pela imprensa, mas temos que ter calma e reforçar o diálogo entre os partidos”, declarou.

A afirmação chega dias após o jornal O Estado de S. Paulo revelar que Rodrigo Maia (DEM) já articula sua reeleição para a presidência da Câmara. A informação fez crescerem especulações de que DEM e PP, que têm atuado juntos nas negociações sobre alianças nacionais, poderiam apoiar Ciro, levando a pré-candidatura do ex-ministro para o centro.

Nesta segunda-feira, Maia minimizou os rumores de que o DEM possa estar se aproximando da candidatura de Ciro. Segundo o parlamentar fluminense, dado o histórico dos dois partidos, o cenário “natural e mais provável”, caso venha a desistir da disputa pelo Palácio do Planalto, será conversar primeiramente com o PSDB do ex-governador Geraldo Alckmin.

“Na verdade, ainda não conversei nenhuma vez com o Ciro, mas isso não significa que não vá conversar. Agora, (nós, do DEM,) temos uma relação histórica com o PSDB. Claro que é mais natural para o DEM, se a nossa decisão for não ter candidato, conversar ‘primeiro’ com o PSDB”, disse Maia, que participou nesta segunda-feira de uma conferência do Goldman Sachs na capital paulista.