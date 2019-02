Acidente em São Gonçalo deixa oito mortos e cinco feridos

Rio de Janeiro – Pelo menos oito pessoas morreram nesta quarta-feira após um ônibus se chocar contra um poste na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, informou a polícia.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com fontes do corpo de bombeiros citadas por meios de comunicação locais.

O acidente ocorreu aproximadamente às 6h no bairro Santa Catarina, do município de São Gonçalo, e, segundo as fontes, três mortos estavam fora do ônibus, enquanto os outros cinco estavam na parte traseira do veículo.

A polícia detalhou que a principal hipótese da tragédia é que o motorista tenha perdido o controle e logo depois, o ônibus se chocou contra um poste de energia, de onde caiu um transformador, que provocou o incêndio imediato do veículo.

Todas as vítimas morreram calcinadas, de acordo com os bombeiros, e os feridos foram transferidos ao Hospital Estadual Torres.