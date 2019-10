Acho que Argentina escolheu mal, diz Bolsonaro sobre eleição de Fernández

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro parece não estar feliz com o resultado das eleições na Argentina. Na noite deste domingo (28), Alberto Fernández, que tem Cristina Kirchner como vice, foi eleito com 48% dos votos. “Lamento. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal”, afirmou ele a jornalistas na saída do hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi, nesta segunda-feira (28).

Bolsonaro criticou a posição de Fernández em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e define que “ele já disse a que veio”. Na noite de ontem, Fernández voltou a defender a bandeira de “Lula Livre” durante seu discurso.

O presidente disse que não pretende parabenizar o argentino, mas afirmou que, por enquanto, “não vai se indispor” com o país vizinho. “Vamos esperar o tempo para ver qual a posição real dele na política. Porque ele vai assumir, vai ver o que tá acontecendo e vamos ver qual linha ele vai adotar”, garantiu.

Sobre as relações bilaterais e Mercosul, Bolsonaro afirmou que “por enquanto, está tudo bem”. “Vamos esperar o banho de realidade que ele vai ter. A Argentina não vai bem, mas já ouvi falar que muita gente vai tirar os recursos de lá, tirar dinheiro, algumas empresas, e isso parece que já está acontecendo”, explicou.

Já sobre o acordo UE-Mercosul, o brasileiro adota uma posição cautelosa. “Se interferir, segundo o Paulo Guedes, nós não sairemos do Mercosul, mas podemos nos juntar ao Paraguai, não sei o que vai acontecer no Uruguai, e decidirmos se a Argentina fere alguma clausula do acordo ou não. Se ferir, podemos afastar a Argentina. Mas espero que nada disso seja necessário. Espero que a Argentina, na questão comercial, não queira mudar o seu rumo.”

Crise no PSL

Bolsonaro voltou a falar que busca alternativas para sair do partido. Quando perguntado sobre um possível divórcio, o presidente disse: “vamos ver”.