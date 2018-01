Acampamentos de apoio a Lula se dispersam no RS

Porto Alegre – As principais lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) que estavam no acampamento montado em Porto Alegre para reunir os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já estão a caminho de São Paulo.

Eles viajaram para protestar contra a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

Com a saída deles, o clima no local é de dispersão e, agora, a manifestação do pró-Lula, no acampamento, está em um momento de calmaria.

Artistas cantam músicas de cunho social e poetas declamam odes ao ex-presidente. Tem muita gente almoçando e uma parte das caravanas já deixou o local, como é o caso dos ônibus oriundos de Santa Catarina.

O sol é muito forte em Porto Alegre e os manifestantes disputam as sombras do local. Segundo informações da polícia, o combinado é que os manifestantes deixem ainda hoje o anfiteatro Por do Sol.

Como a expectativa era de que o julgamento acabasse por volta das 15 horas, o movimento está se esvaziando. Os sindicalistas, no carro de som, reclamam da demora da decisão da 8ª turma do TRF-4.