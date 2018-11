Abraham Weintraub deverá assumir reforma da Previdência

Brasília – O economista Abraham Weintraub deverá ser o secretário-executivo da Casa Civil, sob o comando de Onyx Lorenzoni, e assumir o papel de principal articulador com o Congresso da reforma da Previdência no futuro governo de Jair Bolsonaro, afirmou à Reuters nesta terça-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

Professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Abraham e Arthur Weintraub, seu irmão, estavam no primeiro grupo de pessoas nomeadas para o gabinete de transição pelo ministro coordenador, Onyx Lorenzoni.

Ambos foram apresentados a Bolsonaro pelo próprio Onyx e foram os primeiros economistas a se juntar ao grupo bolsonarista -antes mesmo do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Abraham e Arthur chegaram a acompanhar Bolsonaro na viagem que o presidente eleito -à época apenas pré-candidato à Presidência- fez a Seul e Taiwan em março deste ano.

Abraham tem mantido reuniões com alguma frequência com o atual secretário-executivo da Casa Civil, Daniel Sigelman, sobre a estrutura da pasta, mas também conversas frequentes com o secretário da Previência, Marcelo Caetano.

Especializados em Previdência, os irmãos Weintraub têm tratado, na transição, da proposta de reforma da área, mas também de outros temas, como a independência do Banco Central.