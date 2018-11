Abertura de vagas no Mais Médicos aumenta procura por registro

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) confirmou hoje (28) à Agência Brasil o aumento da procura por registro profissional após a abertura do edital para contratação para o programa Mais Médicos. De 22 a 27 de novembro, 893 recém-formados procuraram o órgão para a emissão do registro do CRM (Conselho Regional de Medicina).

Diante da demanda, o Cremesp montou uma força-tarefa para priorizar o registro de médicos recém-formados. O atendimento prioritário do Cremesp funciona na sede do órgão, em São Paulo, e nas 26 delegacias regionais.

As inscrições no programa do governo federal vão até o próximo dia 7 por meio da internet. Até segunda-feira (26) o Ministério da Saúde havia registrado o preenchimento de 97,2% das vagas ofertadas no novo edital do Mais Médicos. Ainda segundo a pasta, a apresentação dos médicos deve ser feita até 14 de dezembro.

Até a última sexta-feira (23), 40 profissionais já haviam se apresentado às unidades básicas de saúde.

Podem participar da seleção profissionais formados no Brasil ou com diploma estrangeiro revalidado.