Abertura da Copa será em São Paulo, reafirma secretário

São Paulo – O Secretário de Articulação da Copa do Mundo em São Paulo, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, reafirmou neste sábado que o jogo de abertura do Mundial de 2014 será realizado em São Paulo, apesar da pressão de um grupo de senadores, liderados pelo governador do Distrito Federal (DF), Agnelo Queiroz, para que sejam realizados em Brasília.

“Nós estamos tranquilos em relação ao trabalho que estamos realizando. Vamos ter as melhores condições para realizar aqui em São Paulo a melhor abertura da Copa. Todos nós esperamos e estamos trabalhando para isso”, disse o secretário, ao chegar à festa de comemoração dos 101 anos de fundação do Corinthians, completados em 1º de setembro. A festa acontece no canteiro de obras do futuro estádio do Corinthians na região de Itaquera, zona leste de São Paulo.

O secretário disse que o desejo do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, para que a abertura da Copa do Mundo de 2014 ocorra em Brasília, é legítimo. “Ele está lutando, é o papel dele defender seu Estado, mas nós estamos fazendo a nossa tarefa aqui”, afirmou.

De acordo com Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, o cronograma de obras do futuro estádio do Corinthians está 30% adiantado. Segundo ele, quatro pilares já começaram a ser erguidos e 400 estacas já foram instaladas. “Agora já estamos subindo pilares de sustentação das arquibancadas.” De acordo com ele, o estádio deve ser concluído em dezembro de 2013.