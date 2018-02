Abaixo-assinado pede fim do auxílio-moradia para juízes

São Paulo – Um abaixo-assinado pedindo o fim do auxílio-moradia para juízes já coletou 195 mil assinaturas na internet. A meta são 200 mil assinaturas.

Hospedada na plataforma change.org, a petição deve ser entregue para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e para outros ministros do STF: Dias Toffoli, Roberto Barroso, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, além do presidente, Michel Temer, e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

O STF deve julgar em março ações sobre auxílio-moradia da magistratura. Em 2014, o ministro Luiz Fux assegurou o direito ao benefício a todos os juízes em atividade no país. Agora, a decisão deve ser debatida e apreciada por todo o plenário.

O abaixo-assinado, aberto por Jonathas Oliveira, de Manaus, calcula o gasto da União com o auxílio a juízes em 1,5 bilhão de reais por ano.

Na verdade, a plataforma Siga Brasil atesta, sistema de informações sobre gastos públicos federais, atesta que os gastos com auxílio-moradia foram de 817 milhões em 2017 no Executivo, Legislativo e Judiciário somados (mas esse cálculo só considera os gastos em âmbito nacional, e não soma os estaduais).

(com Estadão)