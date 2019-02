A verdade vai vencer o pessimismo, afirma Dilma

zoom_out_map 1/21 (Odd Andersen/AFP Photo) mulheres mais poderosas do mundo, segundo ranking da revista São Paulo - Duas brasileiras figuram entre as 20mais poderosas do mundo, segundoda revista Forbes , que acaba de ser divulgado. A presidente Dilma Rousseff subiu para a segunda posição , atrás apenas da chanceler alemã Angela Merkel, e a presidente da Petrobras Maria das Graças Foster aparece em 18º - duas posições a frente de Irene Rosenfeld, CEO da Mondelez International e executiva mais bem paga dos Estados Unidos. Além delas, a modelo Gisele Bündchen também aparece entre as cem mais poderosas do mundo, na 95ª posição. No ano passado, ela ocupou o 83º posto.

2. 1. Angela Merkel zoom_out_map 2/21 (Getty Images) Quem é: Chanceler da Alemanha

Idade: 58 anos

Nacionalidade: Alemã Formada pela Leipzig University, Angela Merkel é chanceler da Alemanha desde 2005. Nos últimos dez anos,ficou no topo de sete edições da lista das mais poderosas da Forbes. Este ano, disputa a terceira reeleição.

3. 2. Dilma Rousseff zoom_out_map 3/21 (REUTERS/Ueslei Marcelino) Quem é: Presidente do Brasil

Idade: 65 anos

Nacionalidade: Brasileira Formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dilma Rousseff é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil. Sob sua batuta, o país alcançou a sétima posição entre as maiores economias do mundo. Este mês, a presidente ganhou mais um aliado, como classifica a Forbes: Roberto Azevedo tornou-se o primeiro brasileiro a assumir a liderança da OMC.

4. 3. Melinda Gates zoom_out_map 4/21 (Win McNamee/Getty Images) Quem é: Cofundadora da Bill & Melinda Gates Foundation

Idade: 48 anos

Nacionalidade: Americana Formada pela Duke University, Melinda Gates , ex-funcionária da Microsoft, não topou a condição de ser apenas “esposa de bilionário”. Atualmente, a fundação tem mais de mil funcionários. No último dia 13 de maio, ela afirmou durante discurso para recém-formados da Duke University que o termo abstrato humanidade “nunca irá te inspirar do mesmo jeito que os seres humanos que você conhecer”.

5. 4. Michelle Obama zoom_out_map 5/21 (REUTERS/Eric Thayer) Quem é: Primeira-dama dos Estados Unidos

Idade: 49 anos

Nacionalidade: Americana Doutora em jurisprudência pela Universidade de Harvard, a primeira-dama americana tem uma taxa de popularidade mais elevada que a do marido, Barack Obama. Atualmente, desenvolve um programa contra a obesidade infantil nos Estados Unidos.

6. 5. Hillary Clinton zoom_out_map 6/21 (Mandel Ngan/AFP) Quem é: Política e ex-secretária de Estado dos Estados Unidos

Idade: 65 anos

Nacionalidade: Americana Com um mestrado em Direito pela Universidade de Yale, Hillary Clinton caiu três posições com relação ao ano passado. Segundo a Forbes, ela é uma das principais apostas do partido Democrata para as eleições de 2016.

7. 6. Sheryl Sandberg zoom_out_map 7/21 (Robyn Twomey/Corbis Outline/Latinstock) Quem é: COO do Facebook

Idade: 43 anos

Nacionalidade: Americana Formada pela Universidade de Harvard, Sheryl Sandberg lançou este ano o livro “Lean In: Women, Work and the Will to Lead” que vendeu cerca de 150 mil exemplares na primeira semana depois do lançamento. Em 2012, o lucro do Facebook com propagandas em dispositivos móveis representou 18,4% do mercado americano.

8. 7. Christine Lagarde zoom_out_map 8/21 (Saul Loeb/AFP) Quem é: Diretora do Fundo Monetário Internacional

Idade: 57 anos

Nacionalidade: Francesa Formada pelo Institut d''etudes politiques d''Aix-en-Provence, Christine Lagarde foi a primeira mulher a ocupar o posto máximo do FMI. No ano passado, ela ocupava a 8ª posição e há quem aposte que, nas próximas eleições, será candidata à presidência da França.

9. 8. Janet Napolitano zoom_out_map 9/21 (Getty Images) Quem é: Secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos

Idade: 55 anos

Nacionalidade: Americana Formada pela Universidade de Virginia, Janet Napolitano também foi pioneira ao assumir a secretaria de segurança interna dos Estados Unidos - o terceiro maior departamento do governo americano. Ano passado, figurou na nona posição.

10. 9. Sonia Gandhi zoom_out_map 10/21 (Wikimedia Commons) Quem é: Presidente do Congresso Nacional Indiano

Idade: 66 anos

Nacionalidade: Italiana naturalizada indiana Nascida na Itália, Sonia Ghandi é viúva do ex-primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi e nora da também ex-primeira-ministra Indira Gandhi. Em 2004, venceu as eleições legislativas indianas, mas não chegou a assumir. É a pessoa que lidera há mais tempo o partido do congresso nacional indiano.

11. 10. Indra Nooyi zoom_out_map 11/21 (Getty Images) Quem é: CEO da Pepsico

Idade: 57 anos

Nacionalidade: Indiana naturalizada americana Assumiu o comando da Pepsico em outubro de 2006, mas entrou na companhia em 1994. É formada em Química, Física e Matemática pela indiana Madras Christian College. Tem mestrado em finanças e marketing pelo Indian Institute of Management em Calcutá, além de um mestrado em gestão pública e priva pela Yale University.

12. 11. Geun-hye Park zoom_out_map 12/21 (Jung Yeon-Je/AFP) Quem é: Presidente da Coreia do Sul

Idade: 61 anos

Nacionalidade: sul-coreana Engenheira formada pela Sogang Universit, Geun-hye Park é a primeira mulher a assumir a presidência da Coreia do Sul. Aos 22 anos, se tornou a primeira dama do país, após a morte de sua mãe. Seu pai liderou o país por 18 anos. Em meio às ameaças da Coreia do Norte de preconizar uma guerra nuclear, é a primeira vez que aparece no ranking.

13. 12. Virginia Rometty zoom_out_map 13/21 (Brian Smale/EXAME.com) Quem é: CEO da IBM

Idade: 55 anos

Nacionalidade: americana Formada pela Northwestern University, Virginia Rometty assumiu a batuta da IBM em outubro de 2011.

14. 13. Oprah Winfrey zoom_out_map 14/21 (Getty Images) Quem é: Empreendedora

Idade: 59 anos

Nacionalidade: Americana Formada pela Tennessee State University, Oprah Winfrey tem uma fortuna de 2,8 bilhões de dólares, segundo a Forbes, o que a coloca na posição 503 da lista dos bilionários da publicação. Segundo a revista, ela gastou 100 milhões de dólares na Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls na África do Sul.

15. 14. Ursula Burns zoom_out_map 15/21 (Getty Images) Quem é: Chairman e CEO da Xerox

Idade: 54 anos

Nacionalidade: americana Formada pela Universidade Columbia, a CEO da Xerox foi a primeira mulher negra a liderar uma corporação nos Estados Unidos. Ela entrou na companhia na década de 80 como estagiária.

16. 15. Meg Whitman zoom_out_map 16/21 (Justin Sullivan/Getty Images) Quem é: CEO da Hewlett-Packard

Idade: 56 anos

Nacionalidade: Americana Meg Whitman, como é chamada, preside a HP desde setembro de 2011. Antes disso, foi presidente do eBay de 1998 a 2008. É formada em Economia pela Princeton University e tem um MBA pela Harvard Business School.

17. 16. Georgina Rinehart zoom_out_map 17/21 (Getty Images) Quem é: Chairman da Hancock Prospecting

Idade: 59 anos

Nacionalidade: Australiana A 36ª bilionária mais rica do mundo e a 5ª mulher mais rica do mundo, : Chairman da Hancock Prospecting: 59 anosAustraliana A 36ª bilionária mais rica do mundo e a 5ª mulher mais rica do mundo, Georgina Rinehart é protagonista de algumas situações polêmicas. No ano passado, defendeu, em um artigo, que para restaurar a competitividade australiana seria necessário reduzir o salário mínimo semanal.

18. 17. Beyonce Knowles zoom_out_map 18/21 (REUTERS/Jeff Haynes) Quem é: Atriz, empreendedora e musicista

Idade: 31 anos

Nacionalidade: americana Os números mostram porque Beyonce é, hoje, a diva por excelência do mundo da música. Os 15 minutos do show dela no intervalo do Super Bowl 2013 atraiu 104 milhões de telespectadores ao redor do globo. Além disso, ela fechou um contrato de 50 milhões de dólares com a Pepsi e lançou um documentário autobiográfico na HBO. Além é claro de sair em uma turnê mundial de 55 dias.

19. 18. Maria das Graças Silva Foster zoom_out_map 19/21 (Marcelo Correa/EXAME.com) Quem é: CEO da Petrobras

Idade: 59 anos

Nacionalidade: brasileira Formada pela UFF e FGV, Graça Foster subiu uma posição com relação ao ano passado. “Em 2012, a Petrobras produziu cerca de 2 milhões de barris de óleo diariamente e espera níveis similares este ano”. No primeiro trimestre de 2013, a companhia teve lucro de 7,69 bilhões de reais, uma redução de 16,5% em relação ao mesmo período de 2012.

20. 19. Jill Abramson zoom_out_map 20/21 (Getty Images) Quem é: Editora-executiva do New York Times

Idade: 59 anos

Nacionalidade: americana Formada pela Universidade de Harvard, Jill Abramson foi a primeira mulher a assumir o posto de editora-executiva do jornal em 162 anos de história.