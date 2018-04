“A tropa de choque está vindo pra cá”, avisa líder do MST

São Bernardo do Campo – O dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues, alertou militantes que cercam o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde Lula continua entrincheirado, sobre a possibilidade de a Tropa de Choque da Polícia Militar comparecer ao local para reprimir manifestações.

“Se tomamos a decisão de permanecer aqui, vamos passar por outro problema, o secretário de segurança afirmou que a tropa de choque está vindo para cá”, disse.

Ele reforçou o que já dizia Gleisi Hoffmann, presidente do PT, sobre carro de som: a Polícia Federal deu meia hora para a situação ser ‘resolvida’.

Lula tentou deixar o local de carro, ao lado de advogados. No entanto, um cordão humano cercou o carro e impediu a saída. Ele desceu do carro e retornou ao prédio.