A repatriação da Apple

A fabricante de eletrônicos Apple, maior empresa do planeta, anunciou, nesta quarta-feira, que vai repatriar para os Estados Unidos boa parte dos 252 bilhões de dólares que tem em reservas internacionais e pagar em torno de 38 bilhões de dólares em impostos. É o maior anúncio de repatriação da história, e um endosso ao novo pacote de impostos do governo de Donald Trump. Durante anos, analistas especularam sobre quando a Apple, líder em reservas internacionais, traria o dinheiro de volta ao país. Agora, a nova taxa de impostos anunciada em dezembro foi decisiva. Para a Apple, a mordida será de 15,5%, mas o percentual varia de negócio para negócio. Segundo a agência Bloomberg, antes da nova política fiscal de Trump a tarifa média de repatriação era de 35%.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Quem vai ficar com a Samarco?

A mineradora Vale está em conversas com a anglo-australiana BHP Billiton para saber o futuro da Samarco, parceria das duas mineradoras em Minas Gerais. Segundo o diretor de relações com investidores da Vale, André Figueiredo, a mineradora brasileira seria o “dono natural” da Samarco. “Talvez a Vale possa fazer com que ela volte a operar, mas volte a operar também no longo prazo. Existe uma disposição da Vale de resolver de forma permanente a questão da Samarco, e essa discussão passa pela discussão com o outro sócio, que é a BHP”, disse Figueiredo em encontro com investidores. A Samarco está com operações paralisadas desde o fim de 2015, quando uma de suas barragens se rompeu em Mariana (MG), deixando 19 mortos, centenas de desabrigados e poluindo o Rio Doce. No Ibovespa, as ações da Vale subiram 2,01% ontem.

Sobrou pra todo mundo na Caixa

Os oito vice-presidentes que permanecem na Caixa Econômica Federal passarão por uma avaliação técnica para saber se estão em conformidade com o estatuto do banco. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ontem, quatro dos vice-presidentes do banco foram afastados pelo governo federal por recomendação do Ministério Público Federal e do Banco Central, que investigam suspeitas de corrupção na Caixa. Segundo Meirelles, caberá ao conselho de administração do banco verificar o resultado e confirmar a permanência dos que restaram no cargo. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, nomeou nesta quarta-feira os substitutos interinos dos quatro afastados. Segundo a Caixa, a substituição vale por 30 dias.

Finalmente, acima dos 80.000

O Ibovespa subiu 1,7% nesta quarta-feira, fechando aos 81.189 pontos, depois de ter passado a marca dos 80.000 na terça-feira e ter fechado abaixo desse patamar. Entre as principais altas estão a ações da Petrobras, com 4,02%, as mais negociadas do dia. O maior avanço foi da empresa de saneamento Sabesp, com alta de 5,34%. A siderúrgica CSN também teve forte alta de 4,07%. Nas quedas, o pior desempenho ficou com a distribuidora de energia Copel, cujas ações caíram 2,22%. As ações das fabricantes de papel e celulose Fibria e Klabin também recuaram: 1,12% e 2,2%, respectivamente. O dólar teve queda de 0,37% e fechou cotado em 3,21 reais.

Bolsa Família “escravizante”

Em sua peregrinação pelos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu uma palestra nesta quarta-feira no Brazil Institute do Wilson Center, em Washington. A fala com tom de campanha serviu para criticar medidas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, incluindo o programa Bolsa Família, de distribuição de renda. “Criar um programa para escravizar as pessoas não é um bom programa social. O programa bom é onde você inclui a pessoa e dá condições para que ela volte à sociedade e possa, com suas próprias pernas, conseguir um emprego”, disse. “É um programa liberal, que garante igualdade de condições, mas não da forma como foi conduzido pelo PT.” Outro alvo foi o Minha Casa, Minha Vida. Maia disse que se trata de “um projeto social malfeito” por estar desacompanhado de geração de renda para as famílias beneficiadas.

Presidente?

Em seu discurso, Rodrigo Maia tentou despistar sobre a candidatura a presidente da República, mas admitiu, quando perguntado, que pode entrar no jogo. “Hoje não, eu tenho 1% nas pesquisas. No dia em que eu tiver 7%, as coisas melhoram muito”, afirmou. O deputado democrata é um dos favoritos de partidos menores como nome para o Planalto pelas alianças firmadas com o centrão. O Solidariedade e o PP, por exemplo, são seus entusiastas.

Maluf na Papuda

O juiz Bruno Aielo Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, negou nesta quarta-feira o pedido do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) de alteração do regime fechado para prisão domiciliar. A defesa protocolou a medida por causa do estado de saúde de Maluf, mas, após laudos policiais e do IML, o juiz determinou que Maluf continue no Presídio da Papuda. Em maio do ano passado, o ex-prefeito de São Paulo foi condenado a sete anos, nove meses e dez dias de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O processo o acusa de lavagem de dinheiro em desvios de obras públicas na cidade, os quais totalizariam 1 bilhão de reais em prejuízos aos cofres públicos.

Parlamento catalão volta à ativa

Após as eleições de dezembro, o Parlamento da Catalunha se reuniu pela primeira vez, nesta quarta-feira, e elegeu o político pró-independência Roger Torrent como presidente. Além da eleição, parlamentares discutiram a retomada do poder do ex-líder Carles Puigdemont. Apoiadores e membros dos partidos separatistas querem sua volta, alegando que ele poderia governar a distância— por Skype. Puigdemont se exilou na Bélgica em outubro do ano passado, logo após declarar a independência da região. Ele não quer voltar à Espanha porque será julgado por rebelião e sedição. Um comitê do Parlamento será formado ainda hoje para discutir a volta do ex-líder catalão. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, rejeitou a possibilidade, afirmando que recorreria aos tribunais se a decisão fosse tomada.

Coreias unificam time para Jogos Olímpicos

A Coreia do Sul e a do Norte anunciaram, nesta quarta-feira, que vão unificar o time feminino de hóquei no gelo e caminhar juntas durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para o mês que vem. A Coreia do Norte confirmou o envio de 550 membros da delegação olímpica para o país vizinho, que será sede dos Jogos de Inverno deste ano. Além dos atletas, o país enviará líderes de torcida, músicos, jornalistas e lutadores de tae kwon do. As Coreias negociam desde o início do ano o envio de atletas norte-coreanos. Após uma série de lançamentos de mísseis norte-coreanos e atividades militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos no ano passado, a presença do time norte-coreano é visto por muitos como um gesto de paz e de pausa nas trocas de ameaças.