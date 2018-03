A reação de Lula à chuva de ovos em SC; veja vídeo

Opositores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogaram pedras e ovos contra o ônibus em que ele viajava na noite de domingo durante a caravana pré-eleitoral que realiza pelo sul do país, informou sua assessoria.

Manifestantes também jogaram ovos de um prédio contra o palanque em que o ex-presidente fazia um discurso na localidade de São Miguel do Oeste (Santa Catarina), segundo imagens transmitidas ao vivo por correligionários de Lula através das redes sociais.

“Espero que a polícia tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, agarrar esse canalha e dar um corretivo nele”, reagiu Lula, enquanto que seus seguranças o protegia com guarda-chuvas para não atingido pelos ovos jogados.

As imagens foram compartilhadas pelo jornalista Leandro Demori, do site The Intercept:

O ex-presidente @LulapeloBrasil está na minha cidade natal, São Miguel do Oeste. Seus assessores seguram guarda-chuvas pra que ele não seja atingido por ovos. Lula: "Esse cidadão está esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso." pic.twitter.com/o4dzax5Urf — Leandro Demori (@demori) March 25, 2018

Lula: "Eu espero que a PM tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar um corretivo nele que ele precisa ter pra não atacar ovo nas pessoas." pic.twitter.com/PjxAAbckQS — Leandro Demori (@demori) March 25, 2018

Lula: "Veja que engraçado: esse cara ou é um débil mental, sabe… ou ele não tem qualquer apreço pelo ser humano. Porque esse canalha deveria saber que tem crianças aqui." pic.twitter.com/EpWGHGAMDX — Leandro Demori (@demori) March 25, 2018

Lula: "Haverá um dia, em que esse filho da mãe vai cair numa desgraça tão grande, que ele vai implorar pra ter um ovo pra ele comer, e vai ter apenas a casca pra ele comer." pic.twitter.com/ExTuVvOB0Z — Leandro Demori (@demori) March 26, 2018

Líder nas pesquisas de votos, apesar de não ter garantida sua candidatura por ter sido condenado em segunda instância por corrupção, o cofundador do PT está percorrendo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.