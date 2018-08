A ordem para defesa de Lula, a partir de hoje, é ganhar tempo

Um novo capítulo do périplo do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem início nesta quarta-feira. Termina hoje o prazo para entrada de pedidos de contestação da candidatura do petista no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e tem início o prazo para manifestação da defesa de Lula.

Até agora, há, pelo menos, dez pedidos de impugnação da candidatura, alguns deles movidos pela Procuradoria-Geral da República e por adversários na corrida eleitoral: Jair Bolsonaro (PSL) e João Amoêdo (Novo). Na segunda-feira, o vice-procurador-geral Eleitoral reiterou, em parecer anexado ao processo da candidatura, que Lula está inelegível. O petista, por ter sido condenado por órgão colegiado, deve ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

Os advogados do ex-presidente têm sete dias para apresentar sua defesa. Segundo coluna do jornal Folha de S.Paulo, eles pretendem fazer o máximo do prazo: o plano é entregar a defesa no limite, às 23h59 do dia 30 de agosto. Ainda segundo o jornal, nesta semana, os advogados de Lula vão se reunir individualmente com os ministros do TSE. Findado o prazo da defesa, o Ministério Público tem dois dias para se manifestar. Depois disso, o ministro Luís Roberto Barroso, relator do pedido de registro, libera o processo para análise do plenário. Ele já afirmou que não deve decidir sozinho sobre a candidatura e que quer celeridade.

A estratégia dos advogados de Lula de retardar o máximo possível o julgamento da candidatura desagradava parte do PT, principalmente os governadores que buscam reeleição, pela avaliação de que é necessário mostrar logo o ex-prefeito Fernando Haddad, vice-candidato da chapa, como substituto do ex-presidente para garantir a maior transferência de votos possíveis. O nome de Lula pode ser trocado até 20 dias antes do primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro.

Outro grupo dentro do partido considera que o melhor é esticar Lula como candidato oficial o máximo possível para capitalizar em cima da memória evocada pelo ex-presidente e levar o PT ao segundo turno. As pesquisas Ibope e CNT/MDA divulgadas nesta segunda-feira, e Datafolha, divulgada hoje, mostram que o capital político do ex-presidente é, de fato, o maior ativo do PT para esta eleição: nos cenários com seu nome, Lula, mesmo preso desde abril por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, chega a 39% das intenções de voto, cerca de 5 pontos a mais do que tinha nos últimos levantamentos.

O Datafolha de hoje voltou a mostrar a dificuldade de Haddad de herdar os votos do ex-presidente. No cenário sem Lula, o ex-prefeito de São Paulo aparece com 4% das intenções de voto. A campanha petista deve intensificar o uso de mensagens como “Vote 13” e “Lula é Haddad”. Em paralelo, a partir de hoje, começa a corrida jurídica para manter o ex-presidente como candidato o maior tempo possível.