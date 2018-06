À meia-noite, pedágio na Imigrantes vai para R$ 26,20

São Paulo – Os valores cobrados nos pedágios de 19 concessionárias de rodovias paulistas serão reajustados à meia-noite. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o aumento, de 2,85% se refere ao IPCA acumulado entre junho de 2017 e maio de 2018.

Os contratos têm reajuste anual. Para os paulistanos que pretendem viajar para o litoral neste início de mês, os valores vão subir R$ 0,60 nas duas principais praças do Sistema Anchieta-Imigrantes, Riacho Grande (km 31) e Piratininga (km 32), onde a tarifa passará a custar R$ 26,20.

Santos-Guarujá

As tarifas nas balsas no litoral paulista também serão reajustadas em 2,85% à meia-noite, conforme resolução publicada ontem. Para a rota Santos-Guarujá, a tarifa para motos passa para R$ 6,20 e para automóveis, para R$ 12,30.

Água

Com o nível dos reservatórios abaixo da média, o abastecimento de água começou a ser racionado, nesta sexta, 29, em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo. A cidade de 30 mil habitantes é a primeira do Estado a adotar oficialmente o racionamento neste ano. O fornecimento está sendo cortado das 8 às 16 horas para reduzir o consumo atual, de 10 milhões de litros/dia. Moradores flagrados lavando carros, calçadas ou desperdiçando água podem ser multados em até R$ 950, por lei municipal. De três represas, apenas uma tem nível aceitável.