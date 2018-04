A linha do tempo do caso triplex que levou Lula a prisão

São Paulo — Nesta quinta-feira (6), o juiz federal Sérgio Moro deu prazo até esta sexta-feira, 17h, para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apresente à Polícia Federal de Curitiba (PR), onde deverá ser preso.

O petista foi condenado por Moro no caso do apartamento triplex no Guarujá, em julho de 2017, por corrupção e lavagem de dinheiro. Em julgamento de recurso no Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4), sua pena foi aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão.

No processo, o Ministério Público Federal afirma que Lula, com a participação de Marisa Letícia (que foi sua esposa e está fora do processo desde sua morte, em fevereiro) e outros citados, recebeu, como propina da empreiteira OAS, um apartamento no condomínio Solaris, em Guarujá (SP). Em troca, Lula teria facilitado a assinatura de contratos irregulares da OAS com a Petrobras.

Veja no infográfico a linha do tempo do caso: