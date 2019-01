A história se repete como tragédia em Brumadinho, diz Marina Silva

São Paulo — A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora Marina Silva (Rede-AC) afirmou nesta sexta-feira (25) no Twitter que é “inadmissível que o poder público e empresas mineradoras não tenham aprendido nada” com o “grave crime ambiental em Mariana (MG), depois de três anos”.

Marina comentou o rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG).

Marina afirmou também que as investigações sobre o rompimento da barragem que atingiu Mariana ainda não foram concluídas e nem os responsáveis, punidos. “A história se repete como tragédia em Brumadinho”, disse.

Depois de 3 anos do grave crime ambiental em Mariana, com investigações ainda não concluídas e responsáveis punidos, a história se repete como tragédia em Brumadinho. É inadmissível que o poder público e empresas mineradoras não tenham aprendido nada. https://t.co/Z4XC8aeQfy — Marina Silva (@MarinaSilva) January 25, 2019