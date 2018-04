Ao vivo: a expectativa pela prisão de Lula minuto a minuto

São Paulo — Um decreto do juiz Sérgio Moro determinou, na tarde da última quinta-feira (05), a prisão do ex-presidente Lula. O petista tem até às 17h de hoje para se apresentar à Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

O decreto ressalta que a prisão deverá ser feita sem o uso de algemas, e que Lula deverá ficar numa cela especial em função da “dignidade do cargo que ocupou”. Acompanhe as notícias sobre a prisão do ex-presidente a seguir (recarregue a página para ver as atualizações).

09:05 Lula diz à Folha que não vai para Curitiba

De acordo com o jornalista Ricardo Kotscho, da Folha de S. Paulo, o ex-presidente decidiu nesta manhã não ir a Curitiba para se entregar a Polícia Federal. A defesa de Lula entrou com um pedido de habeas corpus mais cedo.

08: 50 Haddad e Boulos visitam Lula

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, passou pela sede do Sindicato dos Metalúrgicos para conversar com Lula.

Quem também marcou presença na sede do sindicato nesta manhã foi Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

08h45 Lula descansou entre 2h30 e 7h

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva descansou entre 2h30 e 7h desta sexta-feira sozinho, em uma das salas da sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Por volta das 8h, Lula tomava seu café da manhã em local privado, no segundo andar do prédio. Segundo a assessoria do ex-presidente, ele “acordou bem” e, ao longo da manhã, vai retomar a agenda de receber visitantes

08:40 — Movimento Brasil Livre organiza comemoração

O Movimento Brasil Livre (MBL) organizou uma comemoração da prisão de Lula na capital paulista. “Vamos comemorar a prisão do maior ladrão da história do Brasil”, diz o convite do evento em uma rede social. A movimentação deve acontecer hoje, a partir das 18h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP).

08:30 — MST protesta contra prisão de Lula no Paraná

Entidade se movimenta contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decretada ontem pelo juiz federal Sérgio Moro. Em publicação no Facebook, MST diz que o Paraná “amanhece com rodovias trancadas”. Os bloqueios mais recentes ocorreram em Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu.

Mais cedo, já tinham sido confirmados bloqueios em Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. Segundo o coordenador do movimento Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 estados.

Membros do MST protestam no Paraná contra decreto de prisão de Lula Membros do MST protestam no Paraná contra decreto de prisão de Lula

08:25 — PT quer foto de Lula preso, cercado por militantes

Ainda não é clara a maneira como Lula irá se entregar nesta sexta-feira à Polícia Federal. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o PT quer garantir que a militância escolte Lula. Um integrante do partido disse à coluna que se a foto do encarceramento era importante para a Lava Jato, agora é ela imprescindível para o PT.

08:10 — Lula decide nas próximas horas se irá se entregar ou esperar a prisão em São Paulo

O ex-presidente ainda não sabe como cumprirá a ordem de prisão determinada ontem pelo juiz federal Sérgio Moro. Segundo reportagem do jornal O Globo, um grupo de petistas quer que ele não se entregue e espere a Polícia Federal na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, local onde Lula passou a noite. Já os advogados defendem que ele se apresente de forma voluntária à PF.

Ele não discursou no carro de som durante o ato da noite de quinta, apenas acenou por volta das 2h desta sexta e desceu para cumprimentar alguns aliados.

A ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os candidatos à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D’Ávila (PC do B) estiveram presentes ontem à noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em apoio ao petista. Moradores de ocupação do MTST em São Bernardo também fizeram caminhada até o local.

07:50 — MST começa a bloquear estradas em protesto contra prisão de Lula

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 6, fechamento de rodovias no Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo já estava em andamento.

07:44 — Entenda o caso triplex, que levou à condenação de Lula

Em janeiro deste ano, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por receber propina da empreiteira OAS. Veja todos os fatos relacionados ao caso em uma linha do tempo.

07:35 — Ex-presidente entra com novo habeas corpus para evitar prisão

A defesa do ex-presidente Lula entrou com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir a prisão do petista, que pode acontecer ainda hoje. A informação foi dada em primeira mão na coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a coluna, o argumento que será utilizado pelos advogados é que o TRF-4 antecipou a execução da pena ao determiná-la antes mesmo da publicação do acórdão do julgamento dos embargos de declaração apresentados por eles.

07:30 — Lula passa a noite no Sindicato dos Metalúrgicos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. Desde a noite de ontem, apoiadores do petista fazem uma vigília no local. Lula ainda não fez qualquer pronunciamento público desde que a prisão foi decretada, no fim da tarde da quinta-feira.