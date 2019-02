A agenda do impeachment de Dilma a partir de agora

São Paulo – O deputado Jovair Arantes (PTB-GO), relator da comissão que analisa o impeachment, deu parecer favorável ao pedido de afastamento de Dilma Rousseff.

A partir de agora, os deputados terão o prazo de duas sessões legislativas para apreciarem o parecer de Arantes. Na próxima sexta-feira (08), eles voltam a se reunir para discutir o relatório.

Os membros (130 titulares e suplentes) têm direito a 15 minutos de fala, cada um, e os não membros a 10 minutos. Como o processo é longo, é possível que sejam convocadas sessões para sábado ou domingo.

Na segunda-feira (11), os membros da comissão votam o texto de Arantes. É preciso maioria simples para aprovar o parecer. Se ele não for aprovado, outro deputado deve fazer um novo relatório.

Caso concordem com a decisão de Arantes, a proposta é publicada no Diário Oficial da Câmara. Depois de 48 horas, é incluída na pauta de votação do plenário.

Abaixo você vê o passo a passo do processo de impeachment.