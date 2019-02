A acusação e a defesa de Dilma em miúdos

São Paulo — O deputado Jovair Arantes (PTB-GO), relator da comissão do impeachment , deve entregar hoje seu parecer sobre o pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff . A partir da entrega, os membros da comissão têm até cinco sessões para votar o relatório. Nos últimos dias, Arantes ouviu os argumentos dos juristas Janaína Paschoal e Miguel Reale Jr ., autores do pedido de impeachment, e do advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo , que defende a presidente no processo. Na opinião dos juristas, a petista cometeu crime de responsabilidade ao maquiar as contas públicas para dar à população a sensação de que a economia do país estava melhor do que a realidade. Os autores do pedido também alegam que Dilma agiu intencionalmente, sabendo que não seria possível cumprir com o prometido. Cardozo, por sua vez, alegou que não houve crime de responsabilidade, uma vez que não houve intenção de Dilma. "Crime de responsabilidade exige que seja um ato doloso", disse. Para a defesa, não houve maquiagem das finanças do governo e todas as ações tomadas por Dilma estavam respaldadas pela lei. Nos slides a seguir, você encontra os dois principais pontos da acusação contra Dilma e o que a defesa da presidente disse sobre eles.

2/4 (Ueslei Marcelino/Reuters/EXAME.com)