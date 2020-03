80 municípios de SP receberão R$ 218 milhões para combate ao coronavírus

Diante do avanço do coronavírus no Brasil, o governo de São Paulo anunciou que vai repassar, a partir de 3 de abril, um total de 218 milhões de reais para 80 municípios com mais de 100 mil habitantes.

Segundo o governador João Doria (PSDB), as cidades foram escolhidas para serem referência médico-hospitalar do Centro de Contingência do Coronavírus no interior do estado.

“O dinheiro deverá ser usado integralmente pelas prefeituras. Há mecanismos de controle e acompanhamento por parte do governo do estado de São Paulo para ajudar no combate à covid-19 e no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social”, diz Doria.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, não descartou a possibilidade de construção de hospitais de campanha no interior de São Paulo.

A capital paulista também receberá um repasse, mas o anúncio será feito nesta sexta-feira, 27. Já a ajuda financeira às cidades com menos de 100 mil habitantes será anunciada na próxima segunda-feira, 30.

“Sabemos que, em São Paulo, nós estamos seguros de estarmos tomando medidas corretas e certas para proteger vidas. Em seguida, proteger a economia, o emprego e as condições que nos permitirão sair da crise e voltar a crescer”, afirma Doria.

O governador afirmou que espera que, ao longo das próximas 72 horas, o governo federal anuncie apoios aos governos federais, principalmente para os micro empreendedores e no campo de proteção social. “Essa foi a promessa do presidente Jair Bolsonaro”, diz.