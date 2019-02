8 rankings em que a China fez o Brasil comer poeira

1/13 (Ueslei Marcelino/Reuters)

São Paulo – Para alguns analistas, os 35 acordos assinados pela presidente Dilma Rousseff e o premiê danesta semana foram um suspiro em meio ao turbilhão de más notícias que têm chacoalhado o Planalto desde que a petista subiu a rampa pela segunda vez no início do ano.Se todas as promessas saírem do papel de fato, doze setores do mercado nacional podem entrar na mira dos dólares chineses – um sopro de alívio de mais de 50 bilhões de dólares para uma economia cambaleante.Por outro lado, a “disponibilidade” do governo chinês para investir no Brasil aponta para o fato de que o país está se tornando mais fonte de investimento do que destino O desempenho de Brasil e China em uma série deglobais mostram as diferenças entre as duas nações e dão pistas dos papeis de ambos na relação.