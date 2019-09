8 meses depois, bombeiros encontram mais um corpo em Brumadinho

Mais de oito meses depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, os bombeiros localizaram na manhã deste domingo, 29, mais um corpo na área atingida pela lama da represa de rejeitos da mineradora. Segundo informações da corporação, o corpo foi enviado para identificação ao Instituto Médico Legal (IML) de Minas Gerais.

Até o momento, não contabilizada a localização ocorrida hoje, 249 pessoas morreram na tragédia. Outras 21 estão desaparecidas. A última vez em que os bombeiros haviam encontrado corpo de vítima da tragédia foi em 31 de agosto, conforme a própria corporação.

Em nota, os bombeiros disseram que o corpo foi localizado por volta das 10h15. “Neste domingo, no 248º dia ininterrupto de buscas incansáveis por desaparecidos em Brumadinho em decorrência da tragédia do rompimento da barragem Córrego do Feijão, um corpo foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no Remanso 04 por volta das 10h15 desta manhã.”

O texto diz também que “ainda não se pode afirmar a atualização do quadro de óbitos e desaparecidos da tragédia antes do término da perícia de identificação do corpo. Os dados oficiais só poderão ser confirmados após a finalização do trabalho técnico da Polícia Civil”. Remanso 04 é o nome de uma parte da área atingida pela lama.