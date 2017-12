Camargo confessa fraude

Em acordo firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a empreiteira Camargo Corrêa revelou a prática de cartel em 21 licitações que ocorreram em sete estados e no Distrito Federal em um período de 16 anos — entre 1998 e 2014. Um processo administrativo foi instaurado pelo Cade para investigar o suposto cartel em concorrências públicas para obras de metrôs e monotrilhos. Os estados prejudicados pelo cartel são Bahia, Ceará, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal. De acordo com o Cade, a Camargo Corrêa indicou que a conduta anticompetitiva alcançou, pelo menos, 21 licitações.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Em outubro, PIB de 0,29%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de prévia do PIB, teve crescimento de 0,29% em outubro na comparação com o mês anterior, em dado dessazonalizado divulgado nesta segunda-feira. O resultado veio melhor do que o esperado, com economistas prevendo recuo de 0,15%. Apesar da alta, o BC revisou para baixo o dado de setembro, uma expansão de 0,27%, depois de ter divulgado anteriormente alta de 0,4%. Com isso, a economia brasileira ficou praticamente estagnada no terceiro trimestre, apesar da melhora dos investimentos, apontando fôlego da economia após longa recessão.

Gilmar Mendes manda soltar mulher de Cabral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes mandou soltar nesta segunda-feira a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB). Adriana foi condenada a 18 anos de prisão no âmbito da Operação Calicute e responde a outras três ações penais, sob acusação de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa por meio da compra de joias. A mulher de Cabral foi presa preventivamente em dezembro do ano passado e chegou a cumprir a pena em regime domiciliar até março de 2017. Em novembro, por três votos a dois, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro da 2ª Região (TRF2) decidiu mandar Adriana de volta para o regime fechado. Desde então, ela estava detida na Penitenciária de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, onde também está o marido.

Gilmar Mendes (de novo ele) suspende inquérito contra governador do Paraná

O ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar nesta segunda-feira suspendendo o inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB-PR), no Superior Tribunal de Justiça. A investigação trata de supostos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro na campanha que levou Richa à reeleição ao Palácio Iguaçu. O inquérito se originou da delação premiada de Luiz Antônio de Sousa, auditor fiscal da Receita no Paraná, e investigava a suposta arrecadação de 4,3 milhões de reais em propina para a campanha daquele ano.

Trem descarrila perto de Seattle

Um trem descarrilou e caiu sobre uma estrada no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, seis mortes foram confirmadas. Os jornais locais acreditam que esse número deverá subir. Setenta e oito passageiros e cinco comissários estavam no trem. Ao cair sobre os veículos da estrada, vários motoristas ficaram feridos. Apenas a locomotiva traseira ficou nos trilhos. Os vagões caíram tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo do viaduto. Segundo uma fonte da agência de notícias Associated Press, o trem deve ter batido em um algum objeto grande na via antes de descarrilar. O acidente aconteceu nas imediações da cidade de Olympia, distante 64 quilômetros de Seattle. O trem de passageiros, modelo 501, pertence à Amtrak, companhia federal de transporte ferroviário dos Estados Unidos.

Trump anuncia novo plano de segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira seu novo plano de segurança nacional. Chamado de “America First” — slogan que o presidente usou durante a campanha e em seu discurso de posse —, a política parte da premissa de que as nações estão em constante competição e que os Estados Unidos devem lutar em todas as frentes para manter sua soberania. São quatro os pilares do plano: proteger a pátria, promover a prosperidade americana, preservar a paz por meio da força e promover a influência dos EUA. Segundo a doutrina Trump, a segurança econômica é parte integrante da segurança nacional. O documento reforça a decisão de rever acordos de comércio, como o Nafta, assim como a saída do acordo climático de Paris. O documento diz ainda que China e Rússia “desafiam o poder, a influência e os interesses americanos, tentando erodir a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos”.

Novos protestos em Buenos Aires

Policiais e manifestantes entraram em confronto na tarde desta segunda-feira nas ruas próximas ao Congresso argentino, em Buenos Aires. Os deputados tentam votar ainda hoje a reforma da Previdência proposta pelo governo de Maurício Macri. Entre as medidas propostas está uma alteração na periodicidade dos reajustes do benefício, o que faria o governo economizar cerca de 100 bilhões de pesos argentinos no ano que vem — quase 20 bilhões de reais. Com os protestos, o governo já estuda a possibilidade de oferecer um bônus aos pensionistas, como forma de recompensar as perdas que a reforma acarretará. Segundo os líderes dos partidos no Congresso, há quórum suficiente para aprovação da matéria em plenário. A Confederação Geral dos Trabalhadores da Argentina convocou uma greve-geral em protesto à reforma. Voos das companhias Aerolíneas Argentinas, Latam, Gol e Azul foram afetados.

Hershey na corrida pelos lanches saudáveis

Com o intuito de expandir seu portfólio no crescente mercado de alimentação saudável, a fabricante de chocolates Hershey anunciou que vai desembolsar 1,6 bilhão de dólares na aquisição da Amplify Snack Brand, marca que fabrica lanches saudáveis nos Estados Unidos. As ações da Amplify subiram mais de 70% após o anúncio. A consultoria Euromonitor calcula que o mercado de lanches saudáveis (healthy snacks, em inglês) chegue a 9 bilhões de dólares no país, um crescimento de 15% nos últimos cinco anos.

Presidente da ESPN renuncia

John Skipper renunciou nesta segunda-feira como presidente do canal ESPN e copresidente do conselho da Disney Media Networks, citando uma dependência química. “Estou lutando há muitos anos com uma dependência química. Decidi que a coisa mais importante neste momento é cuidar do meu problema”, disse Skipper em um comunicado. Segundo o site de notícias TMZ, o anúncio pegou de surpresa os funcionários do canal. Citando diversos empregados, o TMZ afirma que Skipper era benquisto na empresa. George Bodenheimer, que foi presidente da ESPN de 1998 a 2011 e presidente executivo até maio de 2014, assumirá a empresa interinamente pelos próximos 90 dias, segundo informou a ESPN em um comunicado.