Quase 64.000 casos de coronavírus

Balanço divulgado pelo governo chinês nesta sexta-feira, 14, mostra que há 5.090 novos casos de coronavírus na China e 121 novas vítimas, somente no último dia. Ao todo, são 63.851 casos confirmados (incluindo mais de 5.000 pessoas que se recuperaram) e 1.381 mortes. Parte dos trabalhadores chineses voltaram ao trabalho no início desta semana, mas boa parte do país ainda está paralisada ou usando ferramentas de trabalho remoto em meio aos temores sobre o vírus e linhas de produção industrial estão praticamente paralisadas.

_

No Brasil, cai número de suspeitos

Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 13, apontou uma queda de cinco pessoas no número de casos suspeitos do novo coronavírus sob investigação, levando o número de suspeitos para somente seis pessoas. Ainda não há caso confirmado e não há a circulação do vírus em nenhum país da América do Sul. Já houve o registro de 40 casos suspeitos que foram analisados e descartados. Dentre os seis casos suspeitos neste momento, três estão em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e um no Paraná. Todos eles são de pessoas que viajaram para a China.

_

Bolsas em alta

Apesar dos novos casos, as bolsas asiáticas fecharam sua segunda semana em alta nesta sexta-feira. As ações na China fecharam em alta de 0,4% nesta sexta-feira e acumulam alta de 9% desde a volta do feriado de ano novo chinês, há duas semanas. O índice MSCI de ações da Ásia (com exceção do Japão) subiu 0,3% e acumula alta de 1,94%.

_

Ibovespa cai 0,87%

No Brasil, o Ibovespa recuou 0,87% no pregão desta quinta-feira, 13, e fechou em 115.662,40 pontos. Com maior peso no índice, os papéis da Vale e da Petrobras recuaram cerca de 2% e fizeram a maior pressão para a queda. O dólar caiu 0,34% ante o real, a 4,33 reais, após o Banco Central realizar a primeira injeção líquida de moeda via swaps cambiais em um ano e meio. antes disso, no começo do pregão, o dólar chegou a alta histórica de 4,38 reais na venda. A força do dólar logo no começo do pregão ocorreu na esteira de mais um dia sólido para a moeda no exterior, mas no Brasil teve como pano de fundo comentários feitos na véspera pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em que voltou a defender um câmbio depreciado.

_

E-commerce: alta de 23%

O faturamento no comércio eletrônico no Brasil foi de 75,1 bilhões de reais em 2019, alta de 23%. De 2017 a 2018, a alta no e-commerce havia sido de somente 7,6%. Foram 178,5 milhões de pedidos feitos pelos brasileiros, 22% a mais do que em 2018. Os números estão na segunda edição do relatório Neotrust, da empresa de inteligência especializada em e-commerce Compre&Confie, divulgado nesta quinta-feira, 13, com informações relativas à performance das compras online brasileiras no ano passado. Também aumentou o número de consumidores usando a internet para comprar. Foram 31,4 milhões de brasileiros que fizeram pelo menos uma compra online, alta de 41% em relação ao ano anterior.

_

SulAmérica conclui compra de 25% da Órama

A SulAmérica comunicou nesta quinta-feira que foi concluída com sucesso a operação de investimento de 100 milhões de reais na Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em transação na qual a seguradora busca reforçar o posicionamento estratégico no segmento de serviços financeiros. O investimento ocorreu mediante capitalização pela sua controlada indireta Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na O10 Participações S.A., controladora da Órama, passando o grupo SulAmérica a deter participação de 25% no capital social total e votante da O10.

_

Banco do Brasil lucra R$ 4,6 bi no 4° tri

O Banco do Brasil (BB) anunciou na manhã desta quinta-feira lucro líquido ajustado de 4,625 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, cifra 20,3% superior ante ao mesmo intervalo de 2018, de 3,845 bilhões de reais. O resultado do BB no último trimestre de 2019, que encerra o período de divulgações de resultados dos grandes bancos de capital aberto, foi impulsionado pelo aumento da margem financeira bruta associado à redução com as despesas líquidas de provisão, as chamadas PDDsNa comparação com os três meses anteriores, foi identificada expansão de 1,8%. No ano de 2019, o lucro líquido ajustado do BB totalizou 17,848 bilhões de reais, elevação de 32,1% ante 2018, de 13,513 bilhões de reais.

_

Comissão do Senado aprova Forster

Após passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado nesta quinta-feira, o diplomata Nestor Forster foi aprovado por unanimidade para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos (EUA). Indicado em outubro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, que desistiu da indicação de seu filho, Eduardo, para a embaixada de Washington, Foester ainda precisa passar pelo crivo do plenário da Casa. O diplomata avaliou como “histórica” a visita de Bolsonaro ao presidente norte-americano, Donald Trump, em março de 2019. Para ele, o principal resultado do encontro entre os dois presidentes foi a mudança de posição dos EUA com relação ao pleito do Brasil de integrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).