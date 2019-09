55% dos brasileiros não confiam em Bolsonaro, diz pesquisa Ibope

São Paulo – 55% dos brasileiros não confiam no presidente Jair Bolsonaro, de acordo com pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada nesta quarta-feira (25).

A taxa que era de 45% em abril, foi para 51% em junho e agora atinge 55%. Já a porcentagem dos brasileiros que confiam no presidente foi de 51% para 46% entre abril e junho e agora está em 42%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. Foram ouvidas 2 mil pessoas em 126 municípios entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento anterior foi feito entre 20 e 26 de junho.

A avaliação de que o governo é bom/ótimo era de 35% em abril, caiu para 32% em junho e agora está em 31%. Já a avaliação de ruim/péssimo foi de 27% em abril para 32% em junho e 34% atualmente.

A popularidade varia de acordo com a região. 20% dos moradores do Nordeste avaliam o governo como ótimo ou bom, taxa que sobe para 32% no Sudeste, 36% no Sul e 39% no conjunto das regiões Norte e Centro-Oeste.

Também piorou a perspectiva para o resto do governo, com 37% esperando um resto de mandato bom/ótimo e 31% esperando que seja ruim/péssimo e a taxa de expectativa regular mantida em 27%.

37% dos entrevistados têm perspectiva ótima ou boa para o restante do governo @JairBolsonaro. #CNIIbope pic.twitter.com/RWKomHsWnR — CNI Brasil (@CNI_br) September 25, 2019

Metade da população brasileira desaprova a forma de Bolsonaro governar, uma taxa que foi de 40% em abril para 48% em junho e agora atinge 50%.

Enquanto isso, a porcentagem daqueles que aprovam sua condução do governo foi de 51% para 46% e agora está em 44%. A desaprovação pessoal portanto supera a aprovação já fora da margem de erro.

A maneira de governar do presidente @jairbolsonaro é aprovada por 44% dos entrevistados. #CNIIbope pic.twitter.com/HvfnDJL3om — CNI Brasil (@CNI_br) September 25, 2019

As áreas mais bem avaliadas do governo são, na ordem, Segurança pública (51%), Educação (44%), Combate à inflação (42%) e Meio ambiente (40%).

As ações e políticas do atual governo com maiores taxas de reprovação são Impostos (62%), Taxa de juros (61%), Combate ao desemprego (59%) e Saúde (58%).