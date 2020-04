5 frases de Moro que complicam Bolsonaro: “presidente se preocupa com STF”

O pronunciamento de demissão do ex-ministro da Justiça Sergio Moro feito há pouco pode complicar a vida do presidente Jair Bolsonaro. Moro decidiu deixar o cargo após interferências políticas do presidente na Polícia Federal.

Em quarenta minutos de fala, o ex-juiz fez denúncias sobre a intenção do chefe de estado do Brasil em ter alguém na PF que envie a ele relatórios de inteligência produzidos em investigações. Citou, ainda, preocupações do presidente com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal.

As informações podem ter consequências graves para o presidente. Na visão de analistas políticos e advogados, as ações de Bolsonaro em um órgão que, teoricamente, é independente podem configurar crime de responsabilidade, o que garante base jurídica para um eventual processo de impeachment.

Nas redes sociais, parlamentares como o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) já citaram que vão acionar a justiça contra Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu também uma nota dizendo que “irá analisar os indícios de crimes, apontados por Moro”.

Veja a seguir as frases ditas por Moro que podem prejudicar Bolsonaro:

O presidente queria alguém que ele pudesse ligar, colher informações, relatório de inteligência. Seja o diretor, seja o superintendente” Sergio Moro

“Imaginem se durante a Operação Lava Jato a então presidente Dilma ou o ex-presidente Lula ligassem para o superintendente da Polícia Federal em Curitiba e pedissem informações sobre o andamento das investigações”

O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e que a troca seria oportuna na Polícia Federal por esse motivo” Sergio Moro

“O grande problema da troca [do chefe da PF] seria o de haver uma violação à promessa que me foi feita [de carta branca]. A indicação política levaria à uma queda na credibilidade. Não minha, mas do governo”

Falei com o presidente que [a exoneração de Valeixo] seria uma intervenção politica [na PF], e ele disse que ‘seria mesmo'” Sergio Moro

