3 em cada 10 brasileiros levam 1 hora para chegar ao trabalho

São Paulo – Quanto tempo você demora para se deslocar de casa até o trabalho? Uma pesquisa inédita da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), divulgada em primeira mão por EXAME.com, mostra que 31% dos brasileiros levam até uma hora para concluir esse trajeto.

De acordo com o levantamento, que foi realizado entre os dias 27 de setembro e 6 de novembro, 27% levam menos de 30 minutos e 16% gastam entre uma hora e uma hora e meia para chegar ao destino final.

A mesma pesquisa mostra que 54% dos entrevistados utilizam o automóvel como principal meio de transporte para o deslocamento. O ônibus é a primeira opção para 27% das pessoas e o metrô para 20%.

Quando questionados sobre as opções que os fariam substituir o automóvel como forma principal para circulação na cidade, 67% afirmaram que gostariam de melhorias nas condições físicas do transporte público e a diminuição do tempo de espera.

Além disso, os participantes citaram a criação de mais linhas, mais corredores de ônibus e a diminuição do preço da passagem.

Veja os detalhes do levantamento:

A Aberje ouviu 323 profissionais e 155 empresas de diversas regiões do país entre os dias 27 de setembro e 6 de novembro de 2017.