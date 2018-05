3 aeroportos voltam a ter combustível e outros 10 seguem sem

O mais recente comunicado da Infraero sobre a situação dos aeroportos sob sua administração, publicado em seu site às 12h30, mostra que três aeroportos voltaram a ter combustível para as aeronaves. São os terminais de Goiânia (GO), Vitória (ES) e Petrolina (PE).

Outros 10 permanecem na lista de aeroportos sem combustível para as aeronaves: Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Joinville (SC) e João Pessoa (PB).

Segundo a Infraero, os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. “Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo”, diz a nota.

Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que planejem seus voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida.