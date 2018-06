2ª Turma do STF concede liminar e tira José Dirceu da prisão

São Paulo – Por 3 votos a 1, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu nesta terça-feira (26) concederam liminar em habeas corpus para suspender a execução da pena do ex-ministro José Dirceu. Com isso, ele pode aguardar em liberdade o julgamento de todos os seus recursos nas instâncias superiores.

A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator do caso, ministro Dias Toffoli.

