2,7 mi de carros devem circular nas estradas de SP no feriado

São Paulo – O feriadão de Ano Novo deve levar cerca de 2,7 milhões de veículos às principais estradas paulistas, segundo estimativa da Agência de Transporte do Estado (Artesp), que inclui os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes, Castello Branco-Raposo Tavares e rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

A Rodovia Imigrantes começou a ter trechos lentos por volta das 7h da manhã desta sexta-feira, 29. A previsão é de que o movimento fique mais intenso a partir do final da manhã, em todas as rodovias monitoradas. Para evitar congestionamentos, a recomendação é viajar após as 22h. No sábado, o trânsito deve ficar mais lento das 8h às 14h.

Apenas da capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima a saída de 1,7 milhão de veículos em direção às rodovias. A Operação Estrada reforça o monitoramento nas principais vias de saída da cidade, como as Marginais dos rios Tietê e Pinheiros.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias adota a Operação Descida da Serra das 6h da manhã desta sexta até a 1h da madrugada do sábado, 30. Durante o sábado, a operação ocorre das 6h às 20h.

Já no retorno do feriadão, os órgãos de trânsito estimam movimento durante toda a segunda-feira, dia 1º, que pode se estender até a terça-feira, 2.