250 mil pessoas devem passar por terminais rodoviários de SP

São Paulo – Os terminais rodoviários de São Paulo devem receber cerca de 250 mil pessoas que deixarão a cidade para o feriado de Ano-Novo, de acordo com a Socicam, empresa que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara.

Segundo a Socicam, já foram reservados ônibus extras para os destinos mais comuns e o número de funcionários nos terminais nesse período também será maior.

A Socicam orienta quem vai viajar a comprar a passagem com antecedência, chegar ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência, identificar todas as bagagens, portar documentos e não descuidar das crianças. A empresa recomenda ainda que os passageiros procurem funcionários uniformizados ou um balcão de informação caso precisem de ajuda.

Crianças menores de 12 anos podem viajar acompanhadas dos pais, responsáveis legais, irmãos com mais de 18 anos, avós ou tios de primeiro grau. Caso estejam com outras pessoas, precisam de autorização escrita, assinada pelo pai, pela mãe ou por responsável, com firma reconhecida. Os pais ou responsáveis devem sempre portar o documento dos menores de idade.

Do Terminal Tietê, saem os ônibus com destino a cidades da Bahia, do sul de Minas Gerais, do interior de São Paulo e do Vale do Paraíba, e também para Santa Catarina, Angra dos Reis, Belo Horizonte, Curitiba, Goiás, Paraty (RJ), e Rio de Janeiro. No Terminal Barra Funda, os destinos são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, e as cidades de Bauru, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba, em São Paulo, além de Porto Soares (Bolívia). No Terminal Jabaquara, os passageiros embarcam para as cidades do litoral sul de São Paulo.