21 condenados na Lava Jato podem se beneficiar com indulto, alerta Deltan

São Paulo — O indulto concedido pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2017 – que começou a ser julgado na tarde desta quarta-feira, 28, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – poderá beneficiar 21 condenados na Operação Lava Jato.

De acordo com o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da operação, podem se beneficiar o ex-ministro Antonio Palocci, o ex-senador Gim Argello, os ex-deputados André Vargas e João Argolo, o pecuarista José Carlos Bumlai, operadores de propina e empresários.

Lava Jato analisou situação de 39 corruptos condenados e 21 serão perdoados pelo Indulto de Temer, caso o STF não o derrube. Isto é, + de 50% desses condenados por corrupção sairão pela porta da frente da cadeia. Isso seria a ruína da Lava Jato, o fim da linha. pic.twitter.com/RklF5Pol8k — Deltan Dallagnol (@deltanmd) November 28, 2018

Segundo Deltan, a Lava Jato analisou a situação de 39 condenados por corrupção. Deste total, 21 podem ser perdoados pelo decreto do presidente, caso a Corte não o derrube.

“Isto é, mais de 50% desses condenados por corrupção sairão pela porta da frente da cadeia. Isso seria a ruína da Lava Jato, o fim da linha”, afirmou.

Procuradores da Lava Jato estão convocando internautas para um twitaço contra o indulto de Temer, com a hashtag #indultonao.

De acordo com o texto do decreto presidencial do indulto de 2017, o preso que tiver sido condenado por crimes que não representem grave ameaça à sociedade e tiver cumprido, se for réu primário, 1/5 da sua pena até 31 de dezembro de 2017, poderia ser beneficiado pela medida.

STF deve manter liminar

Especialistas ouvidos por EXAME analisam que a liminar deverá ser mantida pelo plenário do STF, uma vez que seria uma forma do Supremo mandar um recado para a sociedade de que continua sendo o combativo com a corrupção.