2 mil prefeituras terão convênio com programa Internet para Todos

Brasília – O governo federal anunciou nesta segunda-feira que vai assinar o termo de adesão de mais de 2 mil prefeituras ao programa Internet para Todos, que tem como objetivo levar o acesso à rede mundial de computadores a populações que hoje não possuem conexão com o serviço.

“O termo de adesão que será assinado pelos prefeitos define a infraestrutura básica e as condições para a participação dos municípios no programa. As prefeituras devem indicar onde serão instaladas as antenas para distribuição do sinal de internet, além de garantir a segurança da área e arcar com as despesas de energia elétrica”, diz nota divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Segundo o ministério, 2,2 mil cidades já estavam prontas para assinar o termo.

As primeiras antenas devem começara ser entregues às prefeituras em maio. “E a expectativa é que sejam instaladas 200 antenas por dia”, diz a nota.

A operação será feita por meio da empresa norte-americana Viasat, contratada pela estatal Telebras.

A conexão será viabilizada pelo satélite geoestacionário brasileiro, propriedade do governo que está em órbita desde maio do ano passado.