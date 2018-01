1,8 milhão pedem impeachment de Gilmar Mendes em abaixo-assinado

São Paulo – O abaixo-assinado online que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes já tem mais de 1,8 milhão de assinaturas na plataforma Change.org.

A expectativa da ONG, que deve entregar o documento ao Senado Federal e ao senador Álvaro Dias, é bater a meta de 3 milhões de assinaturas.

“Gilmar Mendes, especialmente, concede reiteradamente habeas corpus a poderosos, demonstrando julgar com parcialidade e a favor de interesses que nem sempre coincidem com o bem comum. Preside um TSE que envergonha o país validando uma chapa que abusou do poder econômico de forma incontestável”, diz José Luiz Maffei, autor do abaixo-assinado.

O documento acusa Gilmar de proferir “diversas vezes decisões que contrariam a lei e a ordem constitucional”, como no caso em que decidiu soltar José Dirceu e Eike Batista da prisão.