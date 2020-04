17% dos eleitores de Bolsonaro dizem se arrepender do voto, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira aponta que 17% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro para presidente em 2018 se dizem arrependidos. Nesse grupo, as mulheres representam 60%. De acordo com o levantamento, 39% dos entrevistados acham ruim ou péssima a gestão de Bolsonaro na crise do coronavírus, 33% consideram a atuação dele boa ou ótima, e 25%, regular. Não souberam responder 2% dos entrevistados.

O percentual de quem avalia a atuação do governo como ruim ou péssimo sobe para 63% entre aqueles que dizem ter se arrependido do voto no presidente. Entre os eleitores de Fernando Haddad, o índice é somente um pouco maior: 70% de ruim ou péssimo.

A pesquisa também mostrou que os eleitores do presidente que estão arrependidos têm mais medo do coronavírus do que a população em geral: 45% nesse grupo e 38% da média geral. Eles também acreditam mais que a quantidade de mortes provocada pela pandemia será muito alta: 66% ante 52% da população em geral.

Os eleitores que se arrependeram ainda demonstram mais medo de ser infectado pelo novo coronavírus do que a média geral. Na população como um todo, 38% responderam ter muito medo, 39% pouco medo e 23% não ter medos. entre os que votaram em Bolsonaro e se arrependeram, 45% disseram ter muito medo, 34% pouco medo e 22% não ter medo.

A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 3 de abril. Foram entrevsitadas 1.511 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em levantamento feito de 18 a 20 de março, os eleitores que disseram ter se arrependido do voto em Bolsonaro somavam 15%. A diferença com a pesquisa mais recente está dentro da margem de erro.