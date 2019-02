15 bairros de São Paulo onde o número de roubos caiu

1/14 (Thinkstock/ aruba200)

São Paulo - A quantidade de casos dena cidade deestava caindo progressivamente desde outubro do ano passado. No começo deste ano, no entanto, a estatística voltou a subir. Entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015 (dado mais recente), os casos de roubos na capital paulista cresceram 7,84%. Já em relação a janeiro de 2014, houve uma pequena queda de 1,7%. Foram, no total, 13.188 ocorrências registradas. Nos 15 bairros que você vê nesta galeria, a violência caminhou no sentido oposto do resto da capital e os roubos caíram. No Alto da Mooca, por exemplo, o número de casos, que já era baixo, caiu 36% de um mês para o outro. É interessante notar que os três bairros que tiveram as maiores quedas percentuais estão entre os locais que registraram os menores números absolutos de roubos na cidade. O Alto da Mooca, por exemplo, foi o bairro que teve o menor número de roubos em toda São Paulo. Foram 14 casos durante o mês de janeiro - o Jardim Miriam, que lidera o ranking de roubos, teve 440 ocorrências. Veja, nas fotos, os 15 bairros que tiveram as maiores quedas nos números de roubos.