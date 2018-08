Partidos definem 13 candidatos à Presidência; veja quem são eles

São Paulo – Neste domingo (5), terminou o prazo para os partidos políticos fecharem as coligações e os candidatos, inclusive os respectivos vices e suplentes.

Nas eleições deste ano, serão eleitos presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual/distrital.

Até a noite de ontem foram oficializadas as chapas presidenciais de 13 candidatos. O Partido dos Trabalhadores (PT) foi a última sigla a definir o nome do vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: o escolhido foi o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, já cotado como plano B do partido caso a candidatura de Lula seja barrada.

Até o dia 15 de agosto, data limite para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário eleitoral ainda pode mudar.

Por ora, quem lidera as pesquisas de intenção de voto é o deputado federal Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Em um cenário em que o ex-presidente Lula fique de fora da disputa, o parlamentar é o favorito nos cinco maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, segundo sondagens realizadas pelo Instituto Paraná Pesquisas nos últimos meses.

Mesmo quando o ex-presidente é colocado como candidato, Bolsonaro empata tecnicamente com o petista e divide o primeiro lugar em quatro estados.

Veja os nomes que devem disputar o Planalto:

Alvaro Dias (Podemos)

Vice: Paulo Rabello de Castro, do PSC

Cabo Daciolo (Patriota)

Vice: Suelene Balduino Nascimento, também filiada ao Patriota

Ciro Gomes (PDT)

Vice: Kátia Abreu, também do PDT

Geraldo Alckmin (PSDB)

Vice: Ana Amélia, do PP

Guilherme Boulos (PSOL)

Vice: Sônia Guajajara, também do PSOL

Henrique Meirelles (MDB)

Vice: Germano Rigotto, também do MDB

Jair Bolsonaro (PSL)

Vice: general Hamilton Mourão, do PRTB

João Amoêdo (Novo)

Vice: Christian Lohbauer, também do NOVO

João Goulart Filho (PPL)

Vice: Léo Alves, também do PPL

José Maria Eymael (DC)

Vice: pastor Helvio Costa, também do DC

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Vice: Fernando Haddad, também do PT

Marina Silva (Rede)

Vice: Eduardo Jorge (PV)

Vera Lúcia (PSTU)

Vice: Hertz Dias, também do PSTU