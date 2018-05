12 aeroportos já estão sem combustível; veja quais são eles

São Paulo – Dezoito aeroportos de todas as regiões do país já foram afetados pela greve dos caminhoneiros, segundo alerta da Infraero. Desses, 12 já estão sem combustível para abastecer as aeronaves e seis têm risco iminente de esgotamento até o fim desta sexta-feira (25).

Pelo quinto dia seguido, caminhoneiros mantêm bloqueios em rodovias federais e estaduais, mesmo com acordo do governo federal com parte das lideranças da categoria.

Em nota, a Infraero afirmou que “segue monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais e já alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo”.

Ainda assim, orientou os usuários com passagem marcada que façam a consulta sobre a disponibilidade de combustível na origem e no destino do voo programado. (Se você teve um trecho cancelado por causa da greve, veja, aqui, como proceder em cada uma das companhias aéreas).

Veja a lista dos aeroportos com falta de combustível:

Aeroporto de Carajás (PA)

Aeroporto de São José dos Campos (SP)

Aeroporto de Uberlândia (MG)

Aeroporto de Ilhéus (BA)

Aeroporto de Palmas (TO)

Aeroporto de Recife (PE)

Aeroporto de Maceió (AL)

Aeroporto de Goiânia (GO)

Aeroporto de Juazeiro do Norte (CE)

Aeroporto de Joinville (SC)

Aeroporto de João Pessoa (PB)

Aeroporto de Brasília (DF)

Os aeroportos de Congonhas (SP), Vitória (ES), Aracaju (SE), Curitiba (PR), Campina Grande (PB) e Imperatriz (MA) ainda têm combustível para operar até o fim do dia.