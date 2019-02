110 mortos e 238 desaparecidos

No sétimo dia após o desastre causado pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão no município de Brumadinho, em Minas Gerais, autoridades contabilizam 110 mortos e 238 desaparecidos. Segundo o Corpo dos Bombeiros, nos dois últimos dias as buscas se concentraram onde estava o refeitório da Vale. É realizado monitoramento na área por onde os rejeitos se espalharam, coberta a partir de grupos distribuídos em 18 pontos. Há locais em que a lama se acumula a 10 metros de profundidade. Na quarta-feira, 30, tropas enviadas de São Paulo começaram a atuar em seis pontos de monitoramento. As atividades também foram reforçadas por 58 voluntários, que ficam nas imediações e contribuem na verificação de vestígios de corpos.

Desemprego

O Brasil encerrou 2018 com 12,195 milhões de desempregados, dilvulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira, 31. A taxa de desemprego no quarto trimestre de 2018 foi a menor do último ano, 11,6%, em comparação com os outros três trimestres. Os números mostram que, embora muito lentamente, o desemprego vêm diminuindo. Por outro lado, a taxa de empregos informais aumentou. O número de pessoas sem carteira assinada no setor privado atingiu 11,542 milhões, um aumento de 0,3% sobre os três meses entre julho e setembro e alta de 3,8 por cento sobre o mesmo período do ano anterior.

Recessão técnica na Itália

A Itália entrou oficialmente em recessão técnica nesta quinta-feira, 31, depois que seu Produto Interno Bruto (PIB) caiu pelo segundo trimestre consecutivo. No quarto trimestre do ano, o PIB do país caiu 0,2%, isso, após uma queda de 0,1% no terceiro trimestre. Uma recessão técnica é definida por dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Em todo o ano de 2018, o crescimento do país foi de 0,8%. Antes da queda do PIB no terceiro trimestre do ano passado, a economia italiana teve 14 trimestres consecutivos de pequenos aumentos. O crescimento nos dois últimos períodos foi afetado, principalmente, pela desaceleração da economia europeia.

Acordo do Brexit

O governo do Reino Unido anunciou, nesta quinta-feira, 31, que pretende manter a meta de se desligar na União Europeia até dia 29 de março, data limite prevista para a inauguração do Brexit. Ainda hoje, o Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, sugeriu que, caso não haja um acordo com condições para o Brexit, o parlamento poderia prolongar sua data de inauguração para além de março. O porta-voz de da primeira Ministra Theresa May, declarou, entretanto, que o compromisso de May é aprovar o Brexit até a data combinada, e que o governo está determinado a fazer isso.

Vórtice polar deixa mortos

A onda de ar do Ártico que atingiu o Meio-Oeste dos Estados Unidos nesta semana já deixou pelo menos 12 mortos, segundo a agência Reuters. Algumas pessoas morreram em acidentes causados pela temperatura e outras por exposição ao frio. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, faz mais de 20 anos desde que uma onda de ar do Ártico semelhante cobriu uma porção do Meio-Oeste e do Nordeste no país. Centenas de acidentes de carros já aconteceram na região, além de mais de 2.000 mil voos cancelados e 3.000 adiados.

China e EUA

A delegação da China, que se encontra nos Estados Unidos com o objetivo de negociar uma saída para a guerra comercial entre os dois países, anunciou nesta sexta-feira que aconteceram “avanços importantes”, informou a agência estatal de notícias “Xinhua”. Para o lado chinês, as negociações estão sendo “francas, concretas e frutíferas”, apontou a fonte. Estas declarações surgem poucas horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, mostrasse otimismo com a possibilidade de conseguir o longo deste mês um ambicioso acordo com a China.

Rival para a Netflix

O site norte-americano The Information informou que a gigante de tecnologia Apple deve lançar seu próprio serviço de streaming no mês de abril. No mesmo período, a Disney também deve mostrar a investidores uma prévia de sua nova plataforma de streaming, a Disney+. Segundo o site, a Apple está conversando com estúdios e produtoras parceiras, avisando que seus produtos devem estar prontos para serem lançados em meados de abril. Entre os estúdios, estão a produtora independente A24, de filmes como “Moonlight”, e a “Oprah Winfrey Network”, da apresentadora norte-americana. Ainda não se sabe sobre mensalidade do serviço, mas existem rumores de que ele poderia ser gratuito para usuários que possuem aparelhos da marca, como iPhone ou iPad.