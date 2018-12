7 notícias que alegraram os brasileiros em 2018

São Paulo – 2018 não foi só tensão e confusão: de conquistas médicas a reconhecimentos internacionais, o Brasil também achou tempo para brilhar.

Veja algumas das notícias que trouxeram alegria para o ano que passou:

A economia acelerou e o desemprego caiu

Com o ano chegando ao fim, já é possível concluir que o crescimento do ano deve ficar na faixa de 1,3%, apenas um pouco acima do 1,1% registrado no ano passado.

Mas tem havido melhora no emprego: houve criação líquida de 58.664 vagas formais em novembro, acima do esperado e o melhor dado para o mês desde 2010.

A taxa de desocupação fechou o trimestre móvel no mês de outubro em 11,7%, abaixo dos 12,2% no mesmo período do ano passado. As previsões são de melhora mais rápida em 2019.

As mulheres ganharam mais espaço na Câmara dos Deputados

Sete mulheres foram eleitas para o Senado neste ano, mantendo o número da eleição passada. Mas a situação foi diferente na Câmara dos Deputados, onde o número passou de 51 para 77 deputadas.

É uma alta de 51%, ainda que a participação feminina no total seja baixa (15%), tanto em comparação com a população quanto nos rankings internacionais.

São Paulo ganhou seis novas estações de Metrô

A expansão da linha 5-Lilás, prometida para 2014, começou a se materializar com a inauguração das estações Eucaliptos (março), Moema (abril), AACD-Servidor (agosto) e Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin (setembro).

A linha lilás ficou interligada dessa forma à rede principal através de conexões com as linhas 1-Azul e 2-Verde. A estação Campo Belo ficou para março de 2019.

Gabriel Medina virou bicampeão mundial de surfe

Quatro anos após se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe profissional, o atleta paulista Gabriel Medina, de 24 anos, virou bicampeão da World Surf League (WSL), a liga mundial.

Ele conseguiu o título já na semifinal no último dia 17 de dezembro, acumulando pontos suficientes para ficar imbatível diante da final com o australiano Julian Wilson.

Houve queda de 12% no número de mortes violentas nos 9 primeiros meses

De janeiro a setembro de 2018, 39 mil brasileiros morreram em assassinatos dolosos, com intenção de matar, agressões seguidas de morte ou latrocínios, roubos que acabam em morte. No mesmo período de 2017, foram quase 45 mil brasileiros. A queda, portanto, foi de 12%.

O índice é do portal G1 com banco de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP.

Uma escola em Tocantins ganhou um prêmio internacional de arquitetura

Um complexo escolar em Formoso do Araguaia, zona rural de Tocantins, foi eleito a melhor nova obra arquitetônica do mundo pelo prestigiado Prêmio Internacional RIBA de 2018.

O projeto, que parte da premissa de que arquitetura pode servir para a transformação social, foi assinado pelos arquitetos Gustavo Utrabo, Petro Duschenes, do escritório Aleph Zero, em colaboração com Marcelo Rosenbaum e Adriana Benguela, do escritório de arquitetura e design Rosenbaum.

Duas gêmeas siamesas foram separadas com sucesso pela primeira vez no país

As gêmeas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, de 2 anos e 3 meses, passarão o ano novo completamente separadas pela primeira vez.

As siamesas nasceram em Patacas (CE) com as cabeças unidas e foram operadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP).

Foram cinco procedimentos, custeados pelo SUS com uma equipe de mais de 40 profissionais envolvidos. O caso é raríssimo e esta foi a primeira vez que um procedimento do tipo foi feito no país.

(Com agências de notícias)