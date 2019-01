10 cidades com bons indicadores em Educação no país

São Paulo – Curitiba, no Paraná, ganhou neste ano o título da cidade brasileira com a melhor infraestrutura educacional do país, segundo o ranking Connected Smart Cities, feito pela consultoria Urban Systems.

Segundo o estudo, 97,6% dos docentes do Ensino Médio da capital paranaense têm ensino superior completo (a média nacional é de 93,3%). Além disso, a média ponderada dos alunos curitibanos no ENEM foi de 568 pontos.

A Urban Systems ainda cita o projeto do Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos (Cereja) da secretaria municipal de Educação por ter recebido, em 2016, um prêmio do Ministério da Educação por sua iniciativa para reduzir o analfabetismo.

O projeto tem o objetivo de ampliar a escolarização de pessoas com mais de 15 anos de idade que não concluíram seus estudos. Cinco escolas foram reestruturadas para o projeto que já atendeu mais de 2,9 mil pessoas da cidade desde 2013, segundo dados da própria prefeitura.

Após um mapeamento da população analfabeta da cidade, o projeto percebeu que uma das principais dificuldades dos adultos que voltam a estudar é encontrar um local para deixar seus filhos durante as aulas.

A solução foi simples: criar espaços de acolhimento para as crianças nas escolas. Assim, enquanto os pais estudam em salas próximas, elas são envolvidas em atividades de lazer por profissionais de educação.

Para chegar ao ranking das cidades com os melhores serviços de educação do Brasil, a Urban Systems levou em conta seis critérios: matrícula escolar, vagas em universidades públicas, a nota média no Enem e nos anos finais do IDEB, o número de docentes com ensino superior e a hora-aula diária média.