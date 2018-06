Verizon nomeia chefe de tecnologia como novo CEO e prioriza rede 5G

A Verizon indicou o vice-presidente de tecnologia, Hans Vestberg, como seu novo presidente-executivo, surpreendendo analistas e sinalizando que a prioridade da empresa de telefonia móvel é construir a próxima geração 5G e não expandir mais em conteúdo de mídia.

A estratégia da Verizon difere da adotada pela concorrente AT&T, que está brigando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para adquirir a empresa de mídia Time Warner em um acordo de 85 bilhões de dólares.

Vestberg liderou uma equipe de infraestrutura de rede de fibra da Verizon e supervisionou o desenvolvimento nos EUA. O atual CEO da Verizon, Lowell McAdam, disse que é o momento perfeito para entregar as rédeas a Vestberg, com a Verizon em um “ponto de inflexão” contendo todas as peças necessárias para 5G, como fibra e espectro.

Analistas do Wells Fargo disseram que a indicação de um executivo com experiência em equipamento é “bastante revelador”, evidência de que a Verizon está engajada em expandir sua rede de fibra. Alguns analistas esperavam que John Stratton, presidente de operações globais da Verizon assumisse o lugar de McAdam, que disse que vai se aposentar.

Vestberg disse em uma entrevista que a Verizon continuaria buscando sua estratégia de 5G, mas ele não via “nada novo no horizonte” para buscar conteúdo de mídia.

Sob McAdam, a Verizon expandiu em conteúdo quando comprou os sites de mídia AOL e Yahoo, criando uma divisão de mídia chamada Oath em 2017, e que também detém sites como Tumblr e HuffPost.

Vestberg, 52, entrou na Verizon um ano atrás, após ter sido demitido em uma reformulação promovida por investidores da Ericsson em 2016, após anos de crescimento e lucros fracos. Ele foi presidente-executivo da empresa sueca, uma das maiores fornecedores de equipamento para a indústria de telecomunicações do mundo, por seis anos.